Drago: ‘Gallo grande motivatore, un plauso a Praticò. Il mio pensiero sui tifosi e Ungaro’

Ospite della trasmissione “Momenti Amaranto” in onda su Video Touring il tecnico Massimo Drago parla del presidente Gallo, dei tifosi, degli obiettivie dei fuori lista: “Ungaro è un ragazzo d’oro e di grande intelligenza. Studia Scienze Motorie e questo la dice lunga su quanto abbia le idee chiare ed obiettivi a prescindere dal calcio. Mi dispiace sapere che sia fuori lista, ma questo vale anche per gli altri. L’aspetto umano per me vale molto di più di quello calcistico ed il sottoscritto li allenerà sempre con la stessa intensità e partecipazione.

Quella della Reggina è una tifoseria intelligente. Parlando con la gente, i tifosi, ho capito che da queste parti si cercava una società solida e questo ha riportato entusiasmo. Tutti vorremmo andare subito in serie B, ma non possiamo nascondere difficoltà oggettive, come le prime quattro squadre in classifica che sono più avanti. Non solo hanno organici forti, ma lavorano insieme dall’inizio della stagione.

Le pressioni ci vogliono ma usando la moderazione, gli obiettivi vanno raggiunti non dichiarati. Se avessi iniziato questa avventura con la Reggina dalla scorsa estate e con questo organico, certamente oggi in classifica saremmo molto più avanti. Non è semplice, come sento, confermare la quinta posizione anche in virtù della penalizzazione, viviamo partita dopo partita e vedremo.

Non ho mai incontrato il presidente Gallo di persona. Ci siamo sentiti per telefono e mi ha fatto davvero una grande impressione. Entusiasta del percorso intrapreso, un grande motivatore e grande personaggio. Farà il bene della Reggina ed ha intenzione di investire in questa città. Vorrei fare i complimenti anche a chi c’era prima. Conosco Mimmo Praticò perché tante volte mi ha premiato da presidente regionale del Coni”.

