Reggina-Sudtirol: la società amaranto rende onore alla memoria di Gustavo Tolotti

#NelCuoreUnaBandiera non è un semplice slogan,

#NelCuoreUnaBandiera è la manifesta rappresentazione di cosa possa significare legare la propria esistenza a dei colori.

In occasione della gara #RegginaSudtirol, il club amaranto renderà onore alla memoria di un’icona della PallacanestroViola, del basket calabrese e nazionale.

Gustavo Tolotti è e resterà un punto di riferimento per chiunque si avvicini al mondo dello sport. Il ricordo è lo strumento più potente per tramandare i valori che Gustavo ha sempre incarnato.

