Sudtirol-Reggina: sei giovanissimi tifosi amaranto aggrediti dopo il gol di Menez

Calci, pugni, spintoni, offese e urla con tanto di birra lanciata addosso.

Saranno queste le scene ed i ricordi di sei giovanissimi tifosi amaranto allo stadio Druso di Bolzano, presenti insieme al nonno, per seguire Sudtirol–Reggina. La denuncia ci arriva Francesco Chisari (64enne) ‘colpevole’ di aver mantenuto la promessa fatta ai suoi nipoti:

Originario di Reggio Calabria, Francesco, che da oltre 30 anni risiede a Pergine Valsugana, ci racconta il fatto gravissimo accaduto subito dopo il gol di Menez.

Il racconto di Francesco prosegue evidenziando la gravissima disorganizzazione da parte della società.

“Ci sono filmati e testimoni che possono confermare quanto accaduto. Il personale della sicurezza è stato bravo ad intervenire tempestivamente proteggendoci e portandoci successivamente in un altro settore. Nonostante il loro intervento però mio nipote Federico si è beccato tre pugni ed ora ha un labbro spaccato, il mio nipotino invece si è fatto la pipì addosso per la paura. Ci hanno spinti contro il muro. E’ una vergogna”.

Rammaricato e dispiaciuto per quanto successo Francesco critica ancora la società di Bolzano.

“Perchè non ci hanno spostato subito nel settore ospiti? Hanno visto che avevamo i colori amaranto. Perchè non ci hanno invitati a lasciare il settore prima? Era rischioso stare lì. Perchè non interviene la Lega? La cosa che più mi rattrista è pensare adesso ai miei nipoti che porteranno con sé il doloroso episodio. E’ stato un incubo, un vero trauma per tutti”.