Reggina, Taibi annuncia Lorenzo Peli ed altri due colpi in entrata

Alla vigilia di Ferragosto c’è chi non si ferma. E’ il caso del Ds Taibi che in questi giorni sta cercando soluzioni per la costruzione dell’organico migliore da consegnare al tecnico Toscano. Impegno doppio il suo sia per le operazioni in uscita che per quelle in entrata, così come ribadisce a Reggina Tv: “Abbiamo avuto la possibilità di muoverci in anticipo e chiuso alcune trattative come Menez, Lafferty, Rivas, Plizzari, lunedì arriverà Peli, giocatore giovane ma di qualità che ha fatto un ottimo campionato al Como ed in settimana altri due. Sto lavorando anche sulle cessioni che sono sempre più difficili, alcuni non vogliono andare via da Reggio, altri stanno prendendo tempo. Le richieste non mancano, anzi sono tante e stiamo trattando, potrebbe esserci qualche cessione in settimana. Le difficoltà di mercato? La pandemia non aiuta e la Serie B deve ancora finire, la Serie A è finita da poco, il mercato inizierà a muoversi tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.