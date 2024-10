Reggina, Taibi: “Bianchimano non l’avrei mai preso con la nuova proprietà”

Il DS amaranto, Massimo Taibi, è intevenuto a Momenti Amaranto, la trasmissione di Video Touring condotta da Michele Favano.

Se la squadra non andrà ai play off –afferma il DS– non sarà contenta la proprietà cosi come non sarò contento io. Siamo comunque ancora in ballo, abbiamo fatto 44 punti che non sono pochi. Ci sono squadre nei gironi settentrionali che hanno speso più di noi e sanno già di non andare ai play off. A Gennaio abbiamo inserito troppi calciatori, sbagliando.

Se quest’anno non dovesse andare bene, intervenendo nei ruoli in cui pecchiamo, penso che servano pochi calciatori il prossimo anno per poterci divertire.