Reggina, Taibi: “Vi svelo cosa è successo con Roberto Cevoli..”

Il Direttore Sportivo, Massimo Taibi, è intervenuto a Momenti Amaranto, la trasmissione di Video Touring condotta da Michele Favano.

Io con Cevoli –afferma il DS Taibi – mi sono lasciato in buoni rapporti. Tutto è nato quando qualcuno ha scritto che io avessi problemi extra calcistici. Li è nato tutto. Io con il Mister ho avuto una visione diversa solo quando c’è stato il periodo del fallimento, dove io ho chiesto di non scioperare. Se mi fossi schierato a favore dello sciopero (leggittimo, per carità) oggi non saremmo qua perchè Gallo non avrebbe preso la Reggina. Ad oggi ho avuto ragione.

Alla fine della gara contro il Catanzaro –aggiunge Massimo Taibi– ho visto in Cevoli la non voglia di andare avanti, adesso mi rendo conto che non era cosi. Cambiando tanto ho pensato che la squadra non fosse più disegnata per Roberto. Il cambio di allenatore è stato fatto per fare un salto di qualità che non c’è stato, e mi rendo conto di aver sbagliato.