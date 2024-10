Reggina, Taibi: “Troppo entusiasmo mediatico, abbiamo speso meno di molte altre..”

Il Direttore Sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è intervenuto a Momenti Amaranto, la trasmissione di Video Touring condotta da Michele Favano.

Gallo fa le cose con il cuore, si fa trasportare. E’ una persona –afferma il DS Taibi– che capisce di calcio, sa come lavoriamo e sa quello che succede quando lavoriamo. A Gennaio tutti dicevano che avevamo fatto un grande mercato. A detta di molti il migliore della Serie C. Non sempre però vanno le cose come speriamo.

Avrei dovuto dire al mio Presidente di essere meno espansivi a livello mediatico ed il fatto di cambiare molto avrebbe potuto causare un rovescio della medaglia. Noi abbiamo speso cosi tanto, abbiamo speso meno del Monza ad esempio. Se fossi stato più bravo a tirare il freno forse saremmo più sereni.