Reggina, Taibi: “Le scelte tecniche sono di competenza mia..”

Il Direttore Sportivo della Reggina, Massimo Taibi, è intervenuto a Momenti Amaranto: il programma di Video Touring condotto da Michele Favano

A fine partita –afferma il DS Taibi– abbiamo analizzato il tipo di prestazione che abbiamo offerto, e personalmente ho visto una squadra piatta, quasi arresa. A quel punto il mio senso di responsabilità, anche se dispiace per un professionista come Drago, mi ha detto che era giusto prendere questa decisione. Le scelte tecniche sono esclusivamente mie e ho deciso di effettuare io questo cambio. Mi confronto con il Presidente e con Iiriti, ovviamente, ma loro sono molto professionali e lasciano a me le scelte tecniche.