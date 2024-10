Reggina: Taibi parla di tutto. Mercato, obiettivi, ambizioni ed esalta mister Toscano

Riepilogo di mercato, ambizioni ed obiettivi. Una lunga intervista del DS Taibi a Gazzetta del Sud: “Stiamo lavorando da squadra, è una bella equipe nel vero senso della parola ed a me è stata data carta bianca, grazie al presidente Gallo, al Dg Gianni ed a tutti i pilastri del club, con la regia del nostro mister Toscano.

Sono andati via in sette, quanto a Strambelli stiamo aspettando, ci sono delle richieste, il calciatore merita rispetto per una collocazione adeguata.

Adesso con un esterno destro ed un attaccante siamo al completo.

Laverone lo abbiamo trattato, ma al momento la trattativa è ferma e comunque sono stati trattati altri profili, mentre per quello che riguarda Zambelli lo abbiamo ritenuto non adatto alle nostre necessità, lui è più un terzino, a noi serve un esterno. Altobelli lo seguo da un mese ma ci rivolgeremo altrove.

In organico ci sono quattro punte importanti, non c’è fretta per l’altro attaccante, al momento opportuno arriverà. Niente nomi, diciamo che cerchiamo un profilo alla Litteri.

Contro il Vicenza sarà un test importante, visto che loro hanno costruito una squadra per vincere, dobbiamo scendere in campo con questa consapevolezza. Il campionato? Il Bari è molto attrezzato, direi anche per una serie B, a Salerno lo abbiamo affrontato senza timori. Non sempre vince chi è più forte sulla carta. La Reggina è competitiva e con un grande allenatore, se restiamo uniti ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Leggi anche