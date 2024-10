Reggina: Taibi e Toscano non hanno cambiato idea su Strambelli

Sistemato De Falco e con Baclet pronto al trasferimento alla Virtus Francavilla, l’ultimo tassello dei giocatori fuori rosa da collocare è rappresentato da Nicola Strambelli. Un pò a sorpresa rispetto agli altri, il talentuoso calciatore barese, sembrava poter rientrare nei programmi tecnici, evidentemente Toscano la pensa diversamente e quindi la prima decisione è stata quella di lasciarlo fuori dalla gara amichevole e poi rinunciare al suo contributo anche per la seconda parte di ritiro.

Il calciatore ha diverse richieste, anche se per esempio l’ultimo, riguardante l’interessamento del Teramo pare sia venuto meno in questi ultimi giorni. La Reggina, pur riportandolo in gruppo, non ha cambiato idea su Strambelli e lo ritiene sempre un giocatore fuori dai progetti tecnici, aspettando una eventuale sua nuova collocazione.

