Reggina, tutto su Laverone, anche perchè Zambelli…

Preso Rubin per la corsia di sinistra, si cerca di completare l’organico con un esterno destro e l’attaccante. Per quello che riguarda la fascia oggi occupata dal solo Kirwan, nei giorni scorsi sono stati fatti due nomi su tutti. Quello di Laverone, per il quale si tratterebbe di un ritorno in amaranto e quello di Zambelli, esperto giocatore di qualche anno più grande.

Avevamo già scritto di un vantaggio di Laverone sull’ex Brescia per diversi motivi e secondo quanto dichiarato dal presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini e riportato da TMW, il discorso proprio su Zambelli potrebbe ritenersi concluso:

“Finalmente questa volta con Marco Zambelli ci siamo incrociati e alla fine, finalmente posso dirlo, diventerà un nostro giocatore. Per me Marco è prima un uomo di valori e poi un ottimo calciatore che puntella una rosa ancora più importante. Questo alla Feralpisalò è sempre stata una priorità. Penso che questo sia un aspetto che farà la differenza, in campo e fuori. Auguro a lui ogni bene”.

Adesso con Laverone si cercherà di trovare un accordo tra le richieste del calciatore e quello che la Reggina può offrirgli.

