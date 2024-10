Reggina: occhi puntati su un altro centrocampista, ma serve cedere ancora

Qualità e forza in mezzo al campo. Oggi la linea mediana della Reggina sembra ben assortita anche se il duo Toscano-Taibi, potrebbe riservare ancora qualche sorpresa in base a quelle che saranno le opportunità di mercato. Chiuso il discorso per l’esterno sinistro Rubin e con le trattative in corso che riguardano Zambelli e Laverone per la corsia di destra, le attenzioni massime sono rivolte adesso al centravanti.

Si parla insistentemente di Litteri, ma non è l’unico con il quale la società si è confrontata e come dicevamo in apertura, secondo quanto riferisce alfredipedulla.com, ma si dovrà verificare un altro movimento in uscita, pare ci sia un forte interesse per Daniele Altobelli, classe 93, giocatore di buona esperienza attualmente in forza alla Salernitana. Quale può essere eventualmente il centrocampista in uscita?

Leggi anche

Leggi anche