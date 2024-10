Baclet saluta la Reggina, domani la firma con la nuova squadra

Si separano le strade di Allan Baclet e della Reggina. Dopo esser stato acquistato con il ruolo di punta di diamante nella sessione invernale di mercato ed aver, di fatto, deluso le aspettative, l’attaccante francese è stato messo ai margini del progetto tecnico per la stagione 2019-20.

Domani l’ex Cosenza è atteso in Puglia per la firma del contratto che lo legherà alla Virtus Francavilla, primo avversario proprio della Reggina in questo campionato di Serie C.