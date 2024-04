Calcio giovanile: ancora un titolo per la Segato: Campione regionale Under 15

Ennesimo successo per la Scuola Calcio Segato che si riconferma Campione Regionale Under 15 calcio a 5. La Final Four si è svolta al palazzetto dello sport di Lamezia Terme, la Segato ha sconfitto 7-0 lo SC Corigliano in semifinale e 2-0 la Rosarnese in finale.

Adesso i ragazzi del mister Demetrio Cassalia dovranno affrontare nella fase interregionale Basilicata, Campania e Sicilia la vincente disputerà le finali scudetto.

“Siamo molto soddisfatti, afferma il presidente della Segato Agostino Cassalia, la nostra programmazione di lavoro dedica una parte importante al futsal che completa l’aspetto tecnico, anche con Under 13 di calcio a 5 saremo impegnati nella fase interregionale in Puglia. Ripetersi non sarà facile ci impegneremo al massimo per difendere il titolo italiano conquistato lo scorso anno con l’under 15 ricordando la straordinaria impresa di aver sconfitto in finale il Bologna pluri campione d’ Italia“.