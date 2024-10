Calcio – Donnarumma potrebbe arrivare in Calabria ma non alla Reggina

Prima con l’arrivo di Bresciani e quello successivo di Rubin, la Reggina ha coperto la sua corsia di sinistra. Taibi non è riuscito ad esaudire quello che da sempre è stato e forse lo è ancora il suo desiderio, cioè portare in amaranto il forte mancino Daniele Donnarumma.

Una operazione che si è da subito manifestata complicata per l’impegno contrattuale del giocatore con il Monopoli e quindi il costo del suo cartellino. Poi la dichiarazione di incedibilità da parte del presidente, fino a quella apertura di qualche giorno addietro nel caso in cui dovessero arrivare delle proposte interessanti per il calciatore al quale, vista la sua importanza sul mercato e le tante richieste, comunque la società pugliese dovrebbe eventualmente adeguare il contratto.

E nelle ultime ore il sito specializzato in calciomercato gianlucadimarzio.com ha parlato di un serio interessamento per Donnarumma da parte del Catanzaro. Vedremo quali saranno gli sviluppi.

