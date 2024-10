Reggina: corsia di sinistra ok con Rubin. Su quella destra c’è un sorpasso

Sistemata la corsia di sinistra con l’arrivo di Matteo Rubin, giocatore forte e di grande esperienza, adesso le attenzioni si spostano sulla fascia opposta. E’ concreto l’interesse sia per l’esperto Zambelli come anche per Lorenzo Laverone, già in amaranto nella stagione 2010-11.

Su Zambelli c’è una nutrita concorrenza e forse la non totale convinzione del calciatore ad accettare il trasferimento, per quello che riguarda Laverone, invece, dopo la frenata iniziale della Reggina troppo distante dai suoi parametri per quello che riguarda l’ingaggio, adesso la riapertura della trattativa con la discussione aperta con il procuratore del calciatore per arrivare ad una soluzione utile ad entrambi.

Da quello che filtra, tra i due sarebbe più avanti Laverone, fermo restando che se nel giro di poco tempo non si trova l’accordo, il DS Taibi si orienterà su altro.

