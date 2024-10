Reggina: il DG Gianni parla di mercato, Coppa Italia e della tribuna Est

Le buone impressioni lasciate dal triangolare che ha visto la Reggina impegnata contro Bari e Salernitana, le dichiarazioni rassicuranti del tecnico Mimmo Toscano, ma anche quelle rilasciate dal DG Andrea Gianni ai colleghi di Radio Antenna Febea: “Si può essere soddisfatti per l’interpretazione delle gare e si vede già che la squadra ha assunto le idee del mister. Chiaro che c’è ancora da lavorare, inseriremo qualcuno, ma la squadra si applica e gioca con molto impegno, questo deve essere lo spirito giusto. Ci stiamo preparando per la gara di Coppa Italia con il Vicenza.

Riguardo il mercato al momento siamo concentrati sulle uscite, ma certamente arriveranno altri elementi. Per la Tribuna Est si è avuto un confronto con il Comune e dal 23 agosto inizierà la posa dei seggiolini. Vedremo quanti ce ne saranno per la prima partita in casa, siamo pronti eventualmente per il piano B”.

Leggi anche