Piacciono le due Reggina e mister Toscano sa cosa manca

Al termine della bella serata di calcio vissuta all’Arechi di Salerno, c’è soddisfazione generale per come sono andate le cose. Il primo a dichiararlo è mister Toscano con la prudenza che per carattere lo contraddistingue nel momento in cui ammette di aver visto delle giocate interessanti, grande impegno, ma anche situazioni sulle quali bisognerà ancora lavorare specie sul piano strettamente tecnico.

E comunque, pur non affrontando il Bari migliore, la squadra si è mossa con disinvoltura in occasione del primo match, ha pressato alto, è rimasta corta tra le linee dei tre reparti, esaltando in diverse circostanze le qualità tecniche di Reginaldo e Bellomo, schierati come terminali offensivi. Bene De Rose in cabina di regia, altrettanto bene la Reggina vista all’opera contro la Salernitana nell’incontro successivo, paradossalmente volendola individuare come la seconda formazione, forse migliore nello sviluppo del gioco e dei concetti rispetto alla prima.

Nel complesso, pur essendo sempre gare amichevoli e con grandi margini di miglioramento, si può essere soddisfatti ed ottimisti per la stagione che verrà, ben consapevoli di necessità per ciò che riguarda i rinforzi come gli esterni in supporto a Bresciani e Kirwan e la famosa vera punta che oggi in organico non c’è.

