Una buona Reggina perde ai rigori contro la Salernitana

Buon test per gli uomini di Toscano

Vince ai rigori anche la Salernitana sulla Reggina di mister Mimmo Toscano, in una gara dove gli amaranto hanno comunque ben figurato.

Al minuto numero otto Calaiò porta in vantaggio la Salernitana. Nonostante il rigore neutralizzato da Guarna, il numero 9 granata è arrivato per primo sulla ribattuta ed ha insaccato a porta vuota.

Pareggia subito però la Reggina con un gran destro di Doumbia dal limite dell’area di rigore, con il pallone che si insacca sotto l’incrocio dei pali.

Gara che poi prosegue su una linea tutto sommato equilibrata con occasioni da entrambe le parti. Sugli scudi Guarna che salva gli amaranto in almeno due situazioni. Al minuto 47 invece è Odjer a evitare la sconfitta agli uomini di Ventura, con un intervento in spaccata sulla linea di porta a tagliare in gola l’esultanza a Doumbia che aveva anticipato di testa il portiere Vannucchi.

Sequenza di rigori: Corazza parato, Kiyine goal, Paolucci goal, Firenze goal, Salandria parato, Odjer goal, Doumbia parato.