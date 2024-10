Reggina, Toscano: ‘Prenderemo quello che ci manca. Qui per me è una missione’

Al termine dei quarantacinque minuti giocati contro il Bari, le dichiarazioni rilasciate a Sky dal tecnico Mimmo Toscano: “Per impegno e applicazione sicuramente sono soddisfatto. Dal punto di vista tecnico potevamo fare meglio negli ultimi sedici metri contro una squadra organizzata e costruita per vincere. Noi e tutte le altre squadre daremo battaglia al Bari riconoscendo la sua forza. Proveremo a prendere l’attaccante, qualcosa manca e la società sta lavorando per questo, non è semplice ma aspettiamo in maniera paziente.

Reggio è una grande piazza e la società è ambiziosa ma giovane. Qui si deve ricostruire dalle macerie, ma puntiamo a dare soddisfazioni al nostro pubblico. Io sono nato a Reggio Calabria e cresciuto nel settore giovanile della Reggina, per me è una missione”.