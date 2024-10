Reggina: cessione Baclet, parla il DS della Virtus Francavilla

Con la risoluzione contrattuale di De Falco, sta per completarsi il difficile percorso riguardante il mercato in uscita. Due ancora le situazioni da definire prima di concentrarsi in maniera totale alle ultime operazioni in entrata per consegnare a mister Toscano i due esterni e l’atteso attaccante.

Nel frattempo, come detto, ancora qualche questione è ancora da risolvere come quella riguardante Baclet. A tale proposito ai microfoni di Canale 85, così come riporta tuttocalciopuglia.com, ha parlato il DS della Virtus Francavilla Mariano Ferandez: “Non è ancora fatta per Baclet, ci sono situazioni da aggiustare. Siamo più vicini rispetto a una settimana fa, tra oggi e sabato proveremo a concordare il tutto”.

