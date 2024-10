Reggina, a brevissimo la firma dell’esterno sinistro. Arriva dalla B

La Reggina è ben consapevole di quali dovranno essere gli interventi per sistemare e quindi completare la squadra da consegnare a mister Toscano. Mandati via tutti quelli fuori dal progetto tecnico, in attesa di completare le operazioni con le uscite di Baclet e Strambelli, i primi ad arrivare saranno gli esterni.

Quello sinistro firmerà questo pomeriggio e si legherà agli amaranto per due stagioni. Parliamo di Matteo Rubin, giocatore classe 1987 di provata esperienza con presenze nei campionati di A e B. Il giocatore ha accettato con grande entusiasmo la proposta ed il progetto tecnico della società ed è pronto per la nuova avventura.

Leggi anche

Leggi anche