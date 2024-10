Calciomercato Reggina: Il Ds Taibi spiega la vicenda Rivas e parla di Folorunsho

E’ entrato nel vivo il calciomercato della Reggina. Incontro importante tra la società amaranto e l’Inter per la definizione dell’accordo e quindi l’acquisizione di Rigoberto Rivas. Mercoledi dovrebbe arrivare la firma, lo dichiara il Ds Taibi:

“Sto portando avanti diverse situazioni per rafforzare la Reggina. Dobbiamo stare attenti sempre al budget, da quest’anno ogni società deve guardare con molta attenzione all’ottimizzazione dei costi. Su Rivas ci sto lavorando da quattro mesi, esercitare quel diritto di riscatto per noi era impossibile per il costo elevato, ma da tempo dialogo con i dirigenti neroazzurri per arrivare ad una soluzione. Non posso dire che la trattativa sia conclusa, ci sono diverse società interessate, qualcuno ha offerto di più ma noi facciamo leva sul rapporto che abbiamo con l’Inter e poi il ragazzo vuole rimanere con noi. La percentuale che rimanga è altissima, ma conosco bene il mondo del calcio per sbilanciarmi e dire che sia tutto fatto, ma sono fiducioso, mercoledi dovremmo mettere nero su bianco. Oggi abbiamo chiuso per altri tre calciatori ed a breve li comunicheremo. Mancano ancora altri elementi, bisogna partire per il ritiro con un organico pronto all’80%, quello che ci insegna l’esperienza è aspettare per gli ultimi colpi”.