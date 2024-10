Reggina, Toscano: ‘Su Denis dovrò decidere. Dubbi anche a centrocampo’

Consueto appuntamento pre gara con i giornalisti per il tecnico Mimmo Toscano. La squadra ha lavorato con la solita intensità nel corso della settimana e si prepara al secondo match consecutivo al Granillo. Il tecnico amaranto presenta l’incontro: “Buona la settimana di lavoro. Non si è fatta trascinare troppo dall’entusiasmo, sa bene che ci spetta una gara completamente diversa per atteggiamento e modo di stare in campo, per questo ci ha messo tanta concentrazione.

Sull’utilizzazione di Denis scioglierò le riserve domani, Doumbia ha recuperato, mentre ancora out De Francesco, per quello che riguarda Gasparetto è andato a fare un ulteriore controllo rispetto al problema che si trascina da tempo. A conclusione del calciomercato mi ritengo molto soddisfatto, dal punto di vista tecnico e umano, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi.

In mezzo al campo ho qualche dubbio tra De Rose e Salandria, come anche in attacco, stanno lavorando talmente bene da mettermi in difficoltà in queste scelte.

Il nostro obiettivo è quello di tenere sempre alti i ritmi e l’intensità del match e la qualità dell’intera rosa me lo può consentire anche attraverso i cambi. Essere aggressivi ha i suoi pro ed i contro, con la Cavese ho visto molti pro, anche se c’è ancora da migliorare, ma ripeto, i ragazzi mi seguono ed hanno tanta voglia di crescere e di applicarsi.

Gli ex (Zibert, Matrippolito e Ungaro), avranno motivazioni in più per fare bene, ma devo concentrami sui miei calciatori”.