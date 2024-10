Reggina, non solo Falcinelli dal Bologna

La Reggina è stato uno dei primi club a mostrare interesse per Diego Falcinelli, attaccante attualmente in forza Bologna. L’incontro tra Massimo Taibi e Riccardo Bigon (Direttore sportivo del club emiliano) c’è già stato. Proprio quest’ultimo è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club amaranto.

“Tra me e Massimo problemi non ce ne sono. Adesso -ha dichiarato Bigon- toccherà parlare con il ragazzo. Non decidono solo i club, ovviamente occorre sentire il parere del diretto interessato.”