Reggina, trionfano i Pulcini al “Regional Cup”

I “Pulcini” 2008 guidati dal tecnico Angelo Giordano, si aggiudicano il “Regional Cup” Youth Soccer 2018 svoltosi a Catania.

Dopo aver centrato la qualificazione a punteggio pieno, Campolo e compagni superano in finale la Rappresentativa siciliana Kasmene Comiso con il punteggio di 6-2.

Al termine del Torneo, attestati di stima per i giovani calciatori in erba e tutto lo staff amaranto per l’ottimo gioco espresso, ma soprattutto per l’educazione e il fair play dimostrato durante l’intero evento