Reggina, ufficiale una manifestazione d’interesse

Termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse sull’acquisto delle quote della P&P fissato per le ore 24 di oggi. Come anticipato nella giornata di ieri, imprecisato il numero degli interessati, ma sicuramente la PEC è partita da alcuni dei soci dell’attuale società così come ha confermato in occasione della sua partecipazione a Momenti Amaranto, in onda su Video Touring, il signor Fortunato Martino:

“Abbiamo presentato la nostra manifestazione d’interesse, per capire se ci sono le condizioni per rilevare le quote di maggioranza. Il mio auspicio ce ne siano anche delle altre”.