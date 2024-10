Reggina, un altro attaccante arriva all’ultimo istante

Chiusura con il botto. Proprio sul filo di lana la Reggina riesce a far suo l’attaccante Falou Samb del Ravenna, inseguito da diverso tempo e arrivato alla corte di Maurizi proprio all’ultimo istante.

Un gran movimento per la società amaranto in questa ultima giornata proprio alla ricerca dell’ultimo tassello rappresentato proprio dall’attaccante utile a rinforzare un reparto che aveva già dentro oltre a quelli in organico anche gli ultimi arrivati Arres e Franchi, quest’ultimo ritenuto un investimento soprattutto per il futuro.

Nulla da fare invece per Mezavilla. Una serie innumerevole di rifiuti da parte del centrocampista che rimane alla Reggina e ricordiamo contrattizzato fino al giugno del 2019. La sua non utilizzazione nelle ultime settimane lascia pensare che la non cessione per la società potrebbe rappresentare un grande problema.