Reggina, altra uscita ufficiale. Saluta Petermann

Poca fortuna in amaranto per il centrocampista. Cessione annunciata

Davide Petermann è un giocatore della Vibonese che incastona, così, un tassello importante a centrocampo. Cresciuto calcisticamente tra Siena e Palermo, nonostante abbia compiuto lo scorso 25 dicembre 24 anni, il neo giocatore rossoblu ha alle spalle una carriera che lo ha visto giocare nei professionisti con le maglie del Sudtirol, Torres, Santarcangelo, Teramo, Carrarese, Palermo, Sicula Leonzio e Reggina e Pistoia che a gennaio scorso lo lo prelevò in prestito dal club amaranto. Con quasi 90 presenze e 4 reti, Petermann arriva a Vibo, via Reggina a titolo definitivo. Nel pomeriggio di oggi ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo. Dopo la firma ha raggiunto il gruppo nel ritiro di Lorica

Contestualmente la US Vibonese Calcio cede in prestito all’Altamura (Serie D Girone H) il giovane centrocampista Matteo D’Agostino.