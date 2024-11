Reggina, attenta agli avvertimenti di Inzaghi. Novità nell’undici iniziale?

“Deciderò la formazione sabato, potrei farla anche ad occhi chiusi”. Lo dice spesso mister Inzaghi in conferenza stampa pre gara e non sono queste frasi di circostanza perché confermate anche dagli stessi calciatori. E sarà così anche in occasione della trasferta di Venezia dove di fondamentale importanza è la continuità rispetto alla vittoria preziosissima e pesante ottenuta con il Genoa. Squadra che vince non si cambia? Non sempre e infatti non è da escludere che il tecnico possa operare alcune modifiche nell’undici iniziale dove vi sono dei punti fermi ben individuati, ma anche possibili piccoli interventi come per esempio l’inserimento di Giraudo per Di Chiara in occasione dell’ultima gara. Totalmente differenti gli stati d’animo che accompagnano le due squadre a questo match, con la Reggina da una parte fortemente galvanizzata e dall’altra un Venezia che ha cambiato tecnico e che fino ad oggi ha vinto solamente due volte e collezionato ben sette sconfitte. Ma guai a interpretare la gara con un atteggiamento diverso rispetto a quanto avvenuto nel posticipo lunedi sera, Inzaghi è stato chiarissimo ed ha avvertito i suoi della forza dei lagunari a prescindere dalla classifica e soprattutto sottolineato che se lo spirito non sarà quello giusto, si rischia di soccombere.

