Reggina-Vigor Lamezia: le formazioni ufficiali. Novità nell’undici amaranto
Edera in panchina, Palumbo esterno offensivo, Salandria titolare
19 Ottobre 2025 - 14:11 | Redazione
Le formazioni di Reggina-Vigor Lamezia, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Lanzillotta, Blondett, D. Girasole, Porcino; Salandria, Laaribi, Barillà; Palumbo, Ferraro, Di Grazia. All. Trocini
A disposizione: Boschi, R. Girasole, Mungo, Gatto, Edera, Correnti, Fomete, Rizzo, Grillo.
VIGOR LAMEZIA: Ianni, Errico, Montebugnoli, Simonetta, Marcellino, Mascari, Spanò, Guerrisi, Tandara, Sanzone, D’Anna. All. Mancini
A disposizione: Verdosci, Rossi, La Vecchia, Chirico, Staiano, Del Pin, Amendola, Embalo, Bammacaro
Arbitro: Antio Pio Pascuccio (Ariano Irpinio). Assistenti: Stefano Orlando (Modena), Piergiorgio Stotani (Viterbo).
Convocazione all’ultimo momento per Rosario Girasole per il forfait di Adejo, colpito da virus intestinale.