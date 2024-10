La “nuova” Reggina, i meriti di Inzaghi, un plauso a Crisetig

Prova di forza e di maturità. La vittoria sul Genoa mette in evidenza oltre alla classifica anche nuovi aspetti, esattamente quello chiedeva mister Inzaghi in conferenza stampa pre gara. I meriti vanno ascritti ovviamente anche al tecnico che ha costruito un capolavoro tattico con una Reggina aggressiva, veloce, pungente ed in una seconda fase attenta, solida e con grandi capacità gestionali del match.

I tre punti consentono agli amaranto di agguantare proprio i rossoblu in classifica, un secondo posto che alimenta ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi che, ancora una volta, hanno partecipato in maniera calorosa e numerosa all’incontro. Un altro degli aspetti venuto fuori se ancora ce ne fosse bisogno, è la compattezza del gruppo. Inzaghi sceglie l’undici titolare, ma coloro che subentrano a gara in corso, riescono a fornire un contributo notevole. L’esempio più evidente è quello di Crisetig, il capitano che negli anni appariva come giocatore insostituibile e da qualche partita invece fuori dalle scelte iniziali. Nel momento più delicato dell’incontro, buttato nella mischia, ha fornito una grande prestazione. Adesso si guarda avanti e soprattutto non ci si pone limiti, pensando giornata dopo giornata e volgendo lo sguardo alla prossima gara, quella che la Reggina giocherà a Venezia. A tale proposito pronta un’altra invasione, quella dei tifosi che hanno di fatto già interamente occupato il settore ospiti.