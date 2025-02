Il reggino Richichi nella top 20 dei Criteria Giovanili di Nuoto

In questi giorni, allo stadio del nuoto di Riccione in vasca olimpionica, si sono svolti i Criteria Giovanili lifesaving primaverili dove si è riunita la meglio gioventù del nuoto lifesaving.

Per il quarto anno consecutivo Antonino Richichi, 16enne reggino, ha preso parte alla gara dei 200 metri ostacoli dove ha conquistato la top 20, migliorando ulteriormente il suo personale segnando il tempo di 2.12.95 e arrivando a soli 3 secondi dal campionato italiano assoluto.

Continua la crescita sportiva ed agonistica del giovane nuotatore reggino da quest’anno in forza all’Italica Sport Reggio Calabria, guidato dal coach romano Ileano Cerroni.