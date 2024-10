Reggio, Aido a Porto Bolaro per la ‘Giornata Nazionale del Si’

Le principali iniziative, con la partecipazione dei vertici di Aido, si terranno nel fine settimana di settembre nel capoluogo giuliano, ma eventi sono previsti in tante piazze di tutta Italia e della Calabria grazie all’impegno di migliaia di volontari dei gruppi comunali, delle sezioni provinciali e regionali, con un obiettivo unico: rilanciare l’adesione alla donazione ai fini di trapianto che spesso è l’ultima possibilità di cura rimasta per tanti malati.



I Volontari del Gruppo comunale di Reggio Calabria dell’Aido – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, guidati dal presidente comunale e regionale di Aido Nicola Pavone, incontreranno i cittadini presso il Centro Commerciale “Porto Bolaro” in via Nazionale località San Leo di Pellaro di Reggio Calabria dalle ore 16:30 alle ore 19:30 il sabato 27 e la domenica 28 settembre; di mattina soltanto domenica 28 settembre ore 9:30 – 12:30.



La Giornata del Si ad Aido si propone di sensibilizzare e informare la cittadinanza sulla donazione degli organi, anche attraverso la compilazione digitale di un breve quiz sulla

donazione disponibile sul sito web della giornata (www.giornatanazionaleaido.it) e raccogliere sì alla donazione degli organi, soprattutto attraverso i canali digitali digitalaido.it e l’app Aido.

La Giornata Nazionale del Si alla donazione di organi, tessuti e cellule 2024 si svolgerà in numerose citta’ italiane ed avrà quest’anno come riferimento nazionale Trieste dopo Cagliari nel 2023 e Reggio Calabria nel 2022, nella consueta alternanza tra una sede del nord, centro, sud ed isole d’ Italia.



Lo slogan della Giornata Nazionale: NOI ABBIAMO DETTO SI, E TU? Dopo l’anno del cinquantesimo con i suoi importanti traguardi non possiamo fermarci: dobbiamo continuare con più forza a portare avanti il messaggio di AIDO!

Dichiara la presidente nazionale Flavia Petrin:

“Ancora una volta cercheremo di far risuonare il più possibile questo sì alla donazione di organi, tessuti e cellule, che è un sì alla vita. Siamo idealmente uniti in tutto il nostro Paese per la promozione e la diffusione della cultura del dono. Desidero ringraziare i dirigenti e i volontari che tantissimo stanno facendo affinché la manifestazione abbia la migliore riuscita. Un pensiero commosso di gratitudine va a tutti i donatori e ai loro familiari. E la nostra riconoscenza è anche per tutti i sanitari che operano nella Rete trapiantologica”.

L’anno 2023 è stato un anno particolare caratterizzato dal cinquantesimo anniversario dalla fondazione dell’Aido e dal record di duemila donazioni avute e quattromila trapianti eseguiti.

Sottolinea il presidente regionale Aido Nicola Pavone:

“In Italia vi sono circa ottomila persone in lista d’attesa. Per poter raggiungere e superare i risultati del 2023 si dovranno ridurre sensibilmente le opposizioni che in Calabria sono alte rispetto alla media italiana. E’ necessario diffondere la cultura della donazione, affinché ognuno arrivi a esprimere una scelta personale e consapevole”.

Come direi “Sì” ad Aido

Il Sì alla donazione può essere espresso nei seguenti modi: iscrivendosi all’AIDO; dando il consenso favorevole al momento del rinnovo della carta d’identità nel proprio Comune di residenza; dando il proprio assenso alla lista tenuta presso la propria Asp; lasciando uno scritto di proprio pugno, magari da tenere nel portafoglio, vale il principio dei testamenti: l’ultima dichiarazione in ordine di tempo deroga le precedenti e la manifestazione di volontà può essere sempre modificata; con DigitalAIDO, un’apposita App con cui è possibile manifestare la propria volontà favorevole alla donazione: uno strumento che si sta rivelando molto utile ed efficace specialmente tra i giovani.

Si possono donare: cuore, polmoni, fegato, pancreas, reni… non il cervello e le gonadi. Si può donare a qualsiasi età: non contano gli anni, ma lo stato di salute dell’organo.