Reggio, le allieve della consulta dei giovani Aido partecipano alla “Giornata del sì”

Nei giorni 28 e 29 u.s., in occasione della Giornata nazionale del sì alla donazione di organi, tessuti e cellule 2024, i volontari del Gruppo comunale dell’Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) guidati dal Presidente comunale e regionale di Aido, Nicola Pavone, hanno incontrato i cittadini al Centro Commerciale “Porto Bolaro”.

Questo, un appuntamento sociale e culturale di grande importanza che, quest’anno, ha avuto Trieste come riferimento nazionale dopo Cagliari, nel 2023, e Reggio Calabria, nel 2022.

“Noi abbiamo detto sì, e tu?”



Questo lo slogan della Giornata che ha visto impegnate a portare avanti il messaggio Aido le alunne della Consulta dei giovani, coordinate dalla prof.ssa Caterina Maria Ielo.

La presidente, Allegra Liconti (classe 5^C, Liceo Classico Europeo), affiancata dalle allieve Ilaria Laganà, Giulia Iaria, e Noemi Volontà (classe 1^A, Liceo Classico) e Ginevra Federico Rossetti (classe 1^G del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”), è riuscita a ben trasmettere che il Sì alla donazione è un sì alla vita.

Educare al dono significa proprio impegnarsi per quello che è un aspetto fondamentale della trasmissione culturale, quello della trasmissione dei valori che, da una generazione all’altra, avviene sempre per riscoperta personale, attraverso un metabolismo complesso che ha a che fare con la comunicazione ma che non si esaurisce nella enunciazione verbale dei valori stessi.

«Voi date ben poco quando date dei vostri beni: è quando date voi stessi che date davvero».

(Khalil Gibran)