Reggio, al via edizione Summer del festival ‘Facce da Bronzi’

La macchina organizzativa del festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” è ripartita con l’edizione Summer presentata questa mattina nella sala “Levato” di palazzo Campanella. A sciorinare il ricco calendario di eventi il presidente dell’associazione culturale “Calabria dietro le quinte” e ideatore del festival Giuseppe Mazzacuva che ha messo subito in evidenza la mission della kermesse: “valorizzazione delle risorse calabresi e promozione del territorio”.

“La settima edizione prevede un ricco programma di eventi culturali e di svago per bambini, famiglie, persone anziane e giovani – afferma Mazzacuva – Anche quest’anno, puntiamo alla valorizzazione dei beni culturali della città di Reggio Calabria in particolare del Castello Aragonese base di tutte le iniziative di questa edizione estiva. Partiamo il 17 luglio con una mostra dedicata ai 500 anni dalla scomparsa di Leonardo Da Vinci: un’esposizione di 64 modellini delle invenzioni del genio e di 40 disegni in copia originale, per poi finire il 15 agosto. Avremo dei seminari, delle attività per bambini, performance teatrali a cura di Scena Nuda, la rassegna Cabaret al castello alla quale parteciperanno noti comici come I Falsi d’autore da Insieme, Matteo Cesca da Colorado, Sasà Spasiano da Zelig, Gianpiero Perone da Colorado”.