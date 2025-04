Al Palacafiore Redel Viola-Bisceglie: punti pesanti per la corsa ai playoff

​La Redel Viola è pronta a tornare sul parquet del Palacalafiore per affrontare i Lions Bisceglie nel prossimo turno del Play-In Gold della Serie B Interregionale. Palla a due stasera alle ore 19:00 tra due squadre con l’ambizione di arrivare pronte all’appuntamento playoff.

I neroarancio occupano attualmente la quarta posizione con 22 punti, mentre i Lions Bisceglie si trovano al settimo posto con 18 punti.

Leggi anche

Nella gara di andata la Redel Viola è uscita malconcia dal Palacolombo di Ruvo di Puglia dopo una sconfitta per 85-71. In quell’occasione, i neroarancio hanno faticato a contenere l’attacco dei Lions, con Rodriguez e Dip protagonisti per la formazione pugliese.

Il match di stasera rappresenta quindi un’opportunità per capitan Simonetti e compagni per risollevarsi e trovare continuità di risultati e prestazioni, in un momento di forma fisica e mentale altalenante. Il supporto del pubblico del Palacalafiore sarà fondamentale per spingere i neroarancio verso una performance convincente.

L’avversario: Lions Bisceglie

La formazione pugliese, guidata da coach Fabio Saputo, presenta un roster competitivo e ben assortito. Il play-guardia argentino Juan Ignacio Rodriguez Suppi è il principale terminale offensivo, con una media di 16 punti a partita in stagione regolare, salita a 17.2 nei play-in.

Sotto canestro, l’esperienza dell’italo-argentino Marcelo Dip e la tecnica del montenegrino Okiljevic garantiscono solidità nel reparto lunghi. Sugli esterni, Zakaria El Agbani, ex Piacenza con esperienze in A2, offre punti preziosi. Da segnalare anche la presenza di Giorgio Trentini, ala di 200 cm cresciuta a Varese, e della guardia mancina di origini serbe Dancetovic.

Completano le rotazioni di coach Saputo il play Luca Colombo e Simone Cavalieri.

Arbitri della serata i signori Antonio Capito di Lamezia Terme (CZ) e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.