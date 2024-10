Una vettura con a bordo due anziani è rimasta intrappolata in una profonda voragine in Via Crisafi (in pieno centro a Reggio Calabria, zona magazzini Boom).

L’uomo alla guida stava effettuando una manovra di parcheggio, quando è finito all’interno di una voragine, colpendo addirittura un tubo del metano. Attualmente la macchina si trova bloccata.