Reggio, celebrato il 250° anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha celebrato ieri il 250° anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia ufficiale presso l’Arena dello Stretto.

L’evento ha visto la partecipazione di autorità locali e ha incluso l’alzabandiera, la lettura di messaggi del Presidente della Repubblica e un Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale, Gen. C. A. Andrea De Gennaro. Il Comandante Provinciale, Gen. B. Maurizio Cintura, ha evidenziato l’impegno dei finanzieri nella tutela dell’economia legale e ha consegnato riconoscimenti ai militari distintisi.

GdF: Impegno “a tutto campo” contro la criminalità a tutela di cittadini e imprese

Dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2024, la Guardia di Finanza ha realizzato 2.806 interventi ispettivi e 433 indagini per combattere illeciti economico-finanziari e infiltrazioni criminali. Questa attività intensa mira a proteggere famiglie e imprese, con particolare attenzione alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Contrasto delle frodi e dell’evasione fiscale

Le ispezioni hanno identificato 48 evasori totali e 162 lavoratori irregolari, con 86 persone denunciate per reati tributari. Inoltre, sono stati sequestrati beni per 3,8 milioni di euro e avanzate proposte di cessazione della partita IVA per soggetti a rischio fiscale. Il controllo delle accise ha rivelato frodi su circa 1.600.000 kg di prodotti energetici.

Tutela della spesa pubblica

La Guardia di Finanza vigila sull’uso corretto delle risorse UE e nazionali, con 105 interventi mirati a verificare la correttezza dei crediti d’imposta e dei finanziamenti. In tema di spesa pubblica nazionale, sono stati effettuati 549 interventi, con un’enfasi particolare sul reddito di cittadinanza e nuove misure di inclusione sociale.

Contrasto della criminalità organizzata ed economico-finanziaria

L’azione contro la criminalità organizzata ed economico-finanziaria ha incluso 48 interventi in materia di riciclaggio, risultando nella denuncia di 62 persone e il sequestro di beni per oltre 1,5 miliardi di euro. Oltre 4.368 kg di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati, evidenziando l’importanza del contrasto ai traffici illeciti.

Operazioni di soccorso e concorso nei servizi di ordine e sicurezza pubblica

La Guardia di Finanza ha impiegato 2.260 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico nel 2023, partecipando a eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Questo impegno testimonia il ruolo attivo del Corpo nella gestione della sicurezza pubblica.