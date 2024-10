Reggio, al PalaCalafiore Sfera Ebbasta, Finesse ed Ernia per il Sud Sound Festival

Tutto pronto per il mega evento dell'8 dicembre. Il programma con le esibizioni dei tre rapper e dei nuovi artisti del panorama reggino

Tutto pronto per il mega concerto del prossimo 8 dicembre 2023 al Palasport di Pentimele. Il Sud Sound Festival ‘Winter Edition’, primo evento in Calabria dedicato alla musica rap e trap, vedrà la partecipazione di tre grandi artisti che si alterneranno alla console durante la serata. Il Festival è organizzato dalla Cormaci Group e interamente finanziato con fondi privati.

Il programma

Lo spettacolo inizia con gli ‘apripista’ delle 19.00, sei nuovi artisti del panorama reggino e due scuole di danza si esibiranno per il pubblico del PalaCalafiore.

A seguire le esibizioni in DJ set delle tre star della serata.

Si inizia alle 21.00 con Finesse, nome d’arte di Amritvir Singh, produttore indiano nominato ai Grammy e uno dei dj emergenti da tempo sotto i riflettori degli addetti ai lavori. Il suo singolo d’esordio, Gelosia, primo da mesi nella classifiche di Spotifye è stato realizzato con la collaborazione di altri tre rapper famosi come Shiva, Guè e Sfera Ebbasta.

Segue l’esibizione alle 22.00 di Ernia, o Er Nyah, altro rapper milanese che inizia da giovanissimo e trova la ‘svolta’ nel 2011 grazie al gruppo Troupe D’Elite formato con Ghali e Maite. Il trio attirerà le attenzioni dei fan sui web e dell’etichetta discografica indipendente ‘Tanta Roba’ di Gué Pequeno, ma i migliori risultati li ottiene nel 2020 con l’uscita del suo secondo album ufficiale, “Gemelli”, cone le collaborazioni tra gli altri di Shiva, Fabri Fibra e Madame.

Ultimo DJ set alle 23.00 per Sfera €bbasta, vera e propria rapstar della musica italiana e internazionale con milioni di follower, fenomeno di ascolti online (il più cliccato in Italia su Spotify) e con 172 Dischi di Platino e 31 Dischi D’Oro all’attivo.

Le porte del PalaCalafiore verrano aperte alle 17.00 per l’afflusso delle persone.

Dove acquistare i biglietti

Il sito del Festival è già online e consultabile all’indirizzo www.sudsoundfestival.it, mentre per l’acquisto dei biglietti è possibile visitare i siti di Dice e Vivaticket. Le vendite sono già partite con successo e i posti del parterre in piedi sono già in esaurimento.