Reggio Calabria aderisce all’Orange Day delle Nazioni Unite

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Città di Reggio Calabria ha aderito all’Orange Day, iniziativa internazionale che si colloca all’interno della Campagna UniTE, lanciata nel 2008 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Su proposta dell’Assessore Lucia Nucera, dell’Assessore Irene Calabrò e dell’Assessore Anna Nucera, le tre componenti donne dell’Esecutivo Falcomatà, il Castello Aragonese questa notte sarà illuminato di arancione. Insieme con Reggio Calabria, partecipano alla campagna i Comuni di Roma, Milano, Caserta, Napoli, Venezia, Torino, Firenze, Brescia, Genova, Matera, Cagliari, Perugia Pisa, Assisi, Ancona, Bari, Massa Carrara, Parma, Orvieto, Siena, Lecco, Pordenone e Prato.

«E’ un modo per affermare la nostra adesione alle tante iniziative promosse per questa giornata – spiegano in una nota congiunta Lucia Nucera, Irene Calabrò e Anna Nucera – siamo convinte che la giornata internazionale contro la violenza sulle donne debba essere intesa come un invito a difendere la figura della donna tutti i giorni dell’anno. Contro la violenza non basta una singola celebrazione. E’ necessario promuovere pratiche positive, a partire dalle scuole ed in generale dai luoghi di formazione, per la diffusione di una cultura del rispetto dei diritti delle donne».