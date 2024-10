Creaco viaggi: l’agenzia di due giovani reggini tra passione, successi e sogni

Chi non ama viaggiare? Vi è sicuramente qualcuno che è più predisposto all’avventura, a scoprire mondi nuovi, nuove culture, tradizioni culinarie. Ogni luogo ha una storia da raccontare, un pò come le persone.

“Viaggiare è vivere”.

Lo hanno capito presto Nino e Simone, due giovani reggini, che hanno dato vita alla ‘Creaco Viaggi‘. L’attività nata, 12 anni fa, come franchising che, in seguito, si è trasformata in un’agenzia individuale. Un’agenzia che sta per chiudere il 2019 con tante soddisfazioni e con progetti importanti per l’anno che verrà.

“Siamo(relativamente) giovani nel settore. Stiamo offrendo, a chi ci sceglie, risultati concreti. Sempre più gente apprezza il nostro modo di intendere il viaggio. Per noi non si tratta unicamente di un prodotto da vendere, ma di qualcosa di più profondo. ‘Costruire’ un viaggio vuol dire conoscere la persona che si ha di fronte, entrare in contatto con essa, capire le sue esigenze e rispondere ad ognuna di essa con professionalità, ma anche provando ad immedesimarsi”.

Non è infatti un caso se Nino e Simone hanno deciso di investire veramente tanto nella formazione.

“Solo attraverso continui aggiornamenti è possibile tenersi al passo con le novità. Nell’ultimo periodo siamo stati negli Stati Uniti, Thailandia, Indonesia e Maldive, per viaggi di formazione. Solamente conoscendo in prima persona i luoghi che andremo a presentare possiamo ‘raccontarli’ al meglio. La nostra esperienza – raccontano i due giovani reggini – ci ha insegnato a uscire dagli schemi e provare a far presente ai nostri clienti che Internet non rappresenta la ‘verità assoluta’, per quanto il sistema ci porti spesso a crederlo. I clienti ci richiedono un viaggio personalizzato, un’esperienza unica e irripetibile, che gli rimanga dentro, il più a lungo possibile. É su questo che noi lavoriamo”.

I due fratelli sono, sempre, a distanza di uno squillo dai viaggiatori che li scelgono per intraprendere nuovi viaggi:

“Tutto ciò che proponiamo è curato sin nei minimi dettagli. Abbiamo creato l’agenzia decidendo con il tempo di plasmarla a nostra immagine. Costruiamo gli itinerari, siamo anche quelli che rispondono alle telefonate durante i viaggi, garantiamo un’assistenza continua e questo rassicura i viaggiatori che sanno di poter contare sulla nostra disponibilità. In questi anni di attività siamo riusciti a far sentire le persone a casa, che era poi il nostro primo obiettivo. Desideriamo conquistare le persone, farle sentire parte dei nostri progetti”.

APERITIVO DI NATALE

Nell’era in cui ‘digitale è meglio’, Creaco Viaggi punta tutto sul contatto diretto con i propri clienti, una peculiarità più unica che rara. E proprio per rinsaldare questo rapporto speciale, Nino e Simone hanno deciso di invitare i loro clienti (e non solo), in agenzia per un aperitivo di Natale. L’appuntamento è per lunedì 23 dicembre alle ore 18:30, in via Orange n.6.

“Ad accogliervi ci saremo noi, i nostri sorrisi, la nostra famiglia e degli squisiti prodotti della nostra terra”.

Nino e Simone per il 3°anno consecutivo invitano i loro affezionati clienti in agenzia per un aperitivo. Un evento per invitare i clienti a rincontrarsi, per celebrare insieme il Natale che sta per arrivare e farlo come in una vera e propria famiglia.

SERVIZI OFFERTI

Creaco Viaggi offre servizi di biglietteria bus e treni e biglietteria aerea.

“Non credete a chi, per luogo comune, afferma che l’agenzia non conviene. Gli esperti del settore conoscono il modo per trovare il prezzo più vantaggioso per voi, per questo, spesso, risultiamo più competitivi”.

Per offrire un servizio completo al cliente, la Creaco Viaggio si occupa anche di:

conoscere e promuovere destinazioni particolari, alla moda e non;

tour individuali e di gruppo, per turismo religioso e sportivo, per soggiorni studio e benessere;

servizio di prenotazione alberghiera diretta o attraverso i più completi e concorrenziali distributori;

servizio di noleggio auto;

servizio di emissione delle assicurazioni turistiche;

organizzazione a destinazione dei servizi a terra (trasferimenti privati o collettivi da/per aeroporto, porto, stazione, hotel; escursioni, cene tipiche ed intrattenimenti; carte-abbonamenti per i trasporti per tutte le città del mondo);

viaggi di nozze e relative liste nozze.

“Il nostro sogno – racconta Simone – è quello di fare ‘Incoming’, invogliare la gente a venire in Calabria. Desideriamo catturare l’attenzione del mondo e spostarla sulla nostra terra. Desideriamo mostrare che vi sono tanti posti belli da vedere, fra questi vi è, assolutamente, anche la nostra regione. Fare impresa a Reggio Calabria non è semplice, lo sanno bene i numerosi imprenditori presenti sul territorio che, necessariamente, devono lottare più dei loro pari in qualsiasi altra regione d’Italia. Ciò che cambia è il risultato finale, l’esser riusciti a portare termine un obiettivo così arduo”.

MAGGIORI INFORMAZIONI

