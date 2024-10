Al Dipartimento di Agraria le “Giornate micologiche 2019”

Il Dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Gruppo Micologico “Domenico Gioffré” di Rizziconi danno il via, anche quest’anno, alle “Giornate Micologiche”.

QUANDO

L’evento, giunto alla sesta edizione, si terrà il 9 e 10 ottobre prossimo presso il Dipartimento Agraria.Le due giornate, dedicate alla ricerca e allo studio delle specie fungine rappresentative del territorio aspromontano, hanno lo scopo di sensibilizzare studenti e appassionati, sulla raccolta e consumo consapevole dei funghi, con occhio attento al rispetto dell’ambiente che li ospita.

PROGRAMMA

La prima giornata, giovedì 9 ottobre, sarà dedicata alla raccolta e scelta dei miceti che comporranno l’esposizione. All’uscita coordinata da personale del Dipartimento di Agraria e dai referenti dell’Associazione Micologica “Domenico Gioffré”, prenderanno parte gli studenti universitari e quanti vorranno aderire prenotandosi, alla mail serafino.cannavo@unirc.it.

Dalle 9.00 del 10 ottobre, i locali del Dipartimento di Agraria ospiteranno l’inaugurazione della mostra micologica, dove i micologi Serafino Cannavò, Carmela Macrì, forniranno ai visitatori spiegazioni e curiosità sul mondo dei funghi.

INTERVENGONO

Durante la giornata sono previste delle conferenze tematiche introdotte dal Prof. Giuseppe Zimbalatti, Direttore del Dipartimento di Agraria, che vedranno impegnati, il Prof. Giovanni Spampinato Ordinario di “Botanica ambientale e applicata” dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria che tratterà le “Rapporto fungo-piante in ambiente mediterraneo”, il Micologo Mario Prestifilippo ci parlerà del tema “Redditività del tartufo – Esperienza diretta sulla raccolta di tartufi in ambiente Mediterraneo”; mentre il Prof. Mattia Bencivenga Già Ordinario di Botanica Sistematica e di Micologia Applicata della Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia, ci illustrerà le “Possibili prospettive di sviluppo della Tartuficoltura in ambiente Mediterraneo”; sarà poi la volta del Dott. Arturo Giuda Forestale “Il punto sulla situazione della tartuficoltura in Calabria”; Farà da moderatore il dott. Serafino Cannavò Micologo de Dipartimento di Agraria e Presidente dell’Associazione Micologia “Domenico Gioffrè”.