Reggio ‘torna in pista’, ma la disco non sarà più la stessa. La parola ai PR

Ripartono (finalmente) anche le discoteche. La nuova riapertura, che, fino a qualche settimana fa sembrava impossibile, oggi invece ha una data: quella di lunedì 15 giugno. Una notizia che, sicuramente, farà gioire non poche categorie dell’imprenditoria.

In particolar modo, a Reggio Calabria, dove il settore eventi ‘vive’ della bella stagione.

Gestori, organizzatori, dj, artisti, camerieri, bodyguard, bartender, l’elenco dei professionisti che, durante questa pandemia, sono stati costretti a mettere un freno alla loro vita è veramente lungo. Tutti i settori hanno subito un brusco arresto, ma a pagare un caro prezzo sono stati, in particolar modo, spettacolo ed eventi. Così la riapertura delle discoteche, rigorosamente all’aperto e con misure stringenti sul contingentamento degli ingressi ed il distanziamento sociale, appare come un altro piccolo passo verso la normalità.

Non sarà più quella che ricordiamo

“Per ripartire, e farlo bene, dobbiamo metterci in testa che la discoteca non sarà più quella di una volta. Per forza di cose non potrà essere come la ricordiamo – commenta così Alessandro Laganà. Ripartire è importante e, secondo me, divertimento e sicurezza possono coesistere”.

C’è tanta voglia di riappropriarsi delle proprie abitudini nelle parole di Alessandro a CityNow, ma anche la certezza di poter fare tanto per la comunità in cui vive e lavora:

“Siamo a lavoro per creare qualcosa di nuovo e di compatibile con le nuove regole. Sono convinto che potremo divertirci in sicurezza per trascorrere dei momenti di svago e distrarci da questo periodaccio. Molte delle location estive sul nostro territorio hanno la fortuna di avere ampi spazi all’aperto e questa è una cosa ottima. Dovremo essere bravi noi a coordinarci con security, camerieri, hostess, barman, dj e service. Ma dovranno essere bravi soprattutto i reggini a rispettare le regole. Ci vediamo presto, finalmente”.

Misure troppo stringenti o giusta prevenzione?

All’euforia ed alla voglia di ripartire, si affianca però quel velo di preoccupazione associato alle regole da rispettare. I reggini fino ad ora si sono dimostrati quasi perfetti, a dispetto di tante altre città d’Italia. Dimostrazione ne è il fatto che il Covid è arrivato in città colpendo solo una piccola parte di popolazione. Adesso che i contagi sono quasi a zero, la voglia di normalità, dopo un lungo periodo di privazioni, torna a scalpitare più forte che mai.

“Siamo felici e propositivi per questa riapertura – spiegano Laura Pizzimenti ed i suoi compagni di viaggio Vincenzo Evoli, Domenico Romeo, Filippo Canale, Marco Parisi e Nico Scirtò. Mai come in questa pandemia la movida reggina è stata sottovalutata e penalizzata dalle scelte del governo”.

Se si tiene conto del calendario delle riaperture è impossibile non notare come gli eventi e le discoteche siano proprio gli ultimi. È ovvio che si sia data precedenza ad alcuni settori rispetto ad altri, ma è anche vero che, forse, si sarebbe potuto procedere ad un discorso regionale, anzichè nazionale. La Calabria, ad esempio, ha già superato da tempo il ‘picco’ della pandemia.