Reggio, aggredisce e minaccia di morte l’ex compagna davanti ai figli: arrestato

L'uomo, 48enne, è stato arrestato per violenza sulla ex davanti ai figli minori

Nei giorni scorsi, gli Agenti dell’UPGSP di Reggio Calabria hanno arrestato un 48enne reggino, in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della ex compagna alla presenza dei figli minori.

La donna ha richiesto aiuto attraverso il Centro Unico di Risposta, e gli Agenti della Polizia di Stato sono tempestivamente intervenuti presso la sua abitazione, dove l’ex compagno l’aveva da poco aggredita e minacciata di morte alla presenza dei bambini di 7 e 8 anni.

L’intervento della Polizia di Stato e la denuncia della vittima

Il personale delle Volanti è riuscito a fermare l’uomo che aveva ulteriormente inseguito la ex compagna per le scale di casa, afferrandola per il collo e minacciandola ancora di morte, mentre i piccoli figli imploravano il padre di non fare del male alla loro madre.

La vittima, giunta in Questura, ha denunciato i comportamenti violenti dell’ex compagno, dichiarando che dal 2019 l’uomo aveva posto in essere nei suoi confronti continue minacce che le avevano causato timore per la sua incolumità.

Arresto e provvedimento cautelare per il responsabile

L’uomo è stato dichiarato in arresto per il reato di atti persecutori e lesioni personali. L’Autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.