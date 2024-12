L’ASP di Reggio presenta criticità e risultati annuali

Domani, sabato 14 dicembre, alle ore 10:30, a Reggio Calabria, presso la sede di Via Diana 3, la direzione dell’Azienda sanitaria provinciale reggina, guidata da Lucia Di Furia, terrà una conferenza stampa in cui verranno presentati criticità e risultati dell’anno che si sta concludendo.

Conferenza stampa dell’Asp di Reggio Calabria

Presente il presidente dell’ordine dei medici Pasquale Veneziano. Interverranno i dirigenti di settore: il Direttore Amministrativo, dott.ssa Maddalena Berardi; il Direttore del Bilancio, Dott Diego Vitrioli per le risultanze amministrativo contabile; il Direttore Sanitario FF Sandro Giuffrida; il Direttore Controllo di Gestione, dott.ssa Carmen Francesca Zagaria per le risultanze sanitarie; il Direttore del Distretto Tirrenico, dott. Salvatore Barillaro, per le esperienze più avanzate nel territorio; il Direttore Tecnico Patrimoniale, dott. Demetrio Beatino, per le risultanze sullo stato di attuazione PNRR ed investimenti; la responsabile del Coordinamento dell’Integrazione Socio-Sanitaria e Disabilità, dott.ssa Fortunata Tripodi per le attività socio-sanitarie; la Responsabile dei nuovi Progetti di Ricerca sanitari dott.ssa Carmen Francesca Zagaria per le risultanze dei progetti.

Obiettivi della conferenza e presenza dei responsabili di settore

Saranno presenti ovviamente altri operatori responsabili dei diversi settori a disposizione dei giornalisti. L’obiettivo è ringraziare tutti per lo sforzo che l’Azienda tutta sta profondendo per dare le risposte ai cittadini consapevoli che moltissimo ancora bisogna recuperare per la garanzia dei Lea che restano ancora carenti ma in via di miglioramento.

È quanto si legge in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.