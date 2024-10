San Valentino a Reggio: grande successo per ‘Jetta sangu’, l’iniziativa Avis e BCM – FOTO

Nella giornata di San Valentino un gesto altruistico e pieno d’amore. BCM e Avis comunale a Piazza Camagna con la seconda edizione di ‘Jetta Sangu’.

‘Jetta Sangu’, Avis e BCM insieme nel giorno più romantico

La Bottega di Cultura Meta…Politica e AVIS Comunale Reggio Calabria, hanno invitano questa mattina la cittadinanza a partecipare ad un’iniziativa di grande solidarietà, proprio nel giorno più romantico dell’anno.

Ai microfoni di CityNow Domenico Nisticò, consigliere nazionale dell’Avis di Reggio Calabria:

“Nella giornata per eccellenza dell’amore non poteva che essere così apprezzata questa iniziativa di grande sensibilità umana e generosità verso il prossimo. E’ vero amore solidale verso chi ha più bisogno”. “Tantissime le persone che hanno risposto al nostro invito. C’è stato anche un grande interesse delle varie società sportive che non solo hanno contribuito concretamente donando il sangue ma hanno anche donato delle magliette della società e autografato palloni”.

Infine, ha concluso Nisticò:

“Il nostro compito come donatori anziani è diffondere e promuovere questo tipo di iniziative per sensibilizzare il più possibile la cittadinanza, soprattutto i più giovani”.

All’iniziativa, facendo seguito alla già attiva partecipazione dell’evento di agosto ‘Jetta Sangu’, le maggiori realtà sportive della città: Reggina, Viola Basket, Reggio Calabria BiC, Asd Gallico Catona e ASD Team – 30.

A spiegarci il nome della manifestazione il Presidente Giuseppe Lembo della Bottega di Cultura Meta…Politica (BCM) :

‘Il nome ‘Jetta Sangu’ nasce dalla necessità di creare una sorta di provocazione sociale. E’ stato dato intenzionalmente questo nome in moda che dall’ironia del concetto si possa maggiormente sensibilizzare soprattutto i più giovani. La nostra è un’associazione culturale nata da circa due anni ma da sempre attiva nel sociale. Questa per noi, è la seconda iniziativa ed anche in questa edizione ha suscitato notevole successo. Reggio Calabria è sempre stata una città attenta sul concetto della donazione del sangue”.

Leggi anche

“È un’iniziativa lodevole soprattutto in una giornata particolare come questa di San Valentino. Promuoviamo così un gesto d’amore e solidarietà verso il prossimo. Il gesto della donazione del sangue non ha eguali e proprio per questo noi appoggiamo sempre tali iniziative. La risposta da parte della cittadinanza è stata a dir poco eccellente” ha dichiarato Myriam Calipari consigliere comunale Avis.

Un gentile omaggio a tutte le coppie

Gli organizzatori hanno inoltre voluto rendere omaggio alla giornata di San Valentino pensando anche alle coppie di innamorati che hanno voluto suggellare il loro amore con questo gesto unico e carico di significato, non solo personale ma soprattutto sociale.

Tutte le coppie infatti che hanno partecipato alla raccolta hanno ricevuto in omaggio un pacchetto per lei e per lui, fornito dal main sponsor dell’evento, l’Accademia del Bergamotto di Reggio Calabria.

Le coppie hanno avuto la possibilità di donare insieme, con le postazioni l’una di fianco all’altra.

Infine, gli organizzatori hanno annunciato che giorno 1 marzo 2021, al Palasport di Pentimele, durante l’allenamento della BIC, si procederà al sorteggio (biglietti con donazione libera per il progetto “Un Pulmino per la BIC…”) delle maglie donate dalle società che hanno partecipato all’evento di San Valentino.