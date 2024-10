Reggio, al via il bando per borse di studio all’Ordine dei Medici

Ci sarà tempo fino al 31 maggio prossimo per partecipare al bando per il conseguimento di alcune borse di studio promosse dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria.

Il bando prevede due borse di studio per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ed una borsa di studio per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri di importo pari a mille euro cadauna. Potranno partecipare al bando coloro che si sono laureati nell’anno accademico 2017/2018 e iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria dal 1 giugno 2018 e sino alla data di scadenza del presente bando.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda per la partecipazione alle suddette borse di studio dovrà pervenire presso la Sede dell’Ordine dei Medici a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec improrogabilmente entro il 31 Maggio 2019 e farà fede la data di ricevimento della raccomandata.

Alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere allegato: l’autocertificazione attestante il voto finale di laurea, la fotocopia del libretto dello studente estratto dall’area riservata dell’Università di appartenenza, la fotocopia fronte/retro di un documento d’identità personale.

La Commissione esaminatrice, la cui decisione è insindacabile, valuterà i candidati in base al voto di Laurea, alla media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie certificata dall’Università e, a parità della media dei voti riportati, all’età del candidato più giovane alla data della Laurea. Qualora la media aritmetica non fosse specificata sul libretto dello studente la stessa sarà calcolata dalla commissione esaminatrice. I vincitori del bando dovranno ritirare le predette borse di studio personalmente il giorno stabilito dal Consiglio, qualora ciò non avvenisse la borsa di studio verrà assegnata al collega che segue in graduatoria presente in sala.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Sul sito dell’ente, www.omceo.rc.it, è disponibile la versione integrale del bando.

Fonte: Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria