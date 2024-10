La storia continua, il Bar Dolce Capriccio si rifà il look

Si sente spesso dire che ‘fare imprenditoria al sud non é possibile’, eppure Reggio Calabria, una fra le città più problematiche del meridione, vanta la presenza di numerose storiche attività: fra queste vi è il bar Dolce Capriccio.

Nato nel 1990, dalle menti e dalla passion di Pino e Melina Ficara, lo storico bar di viale Europa si rifà oggi il look.

“La storia continua“.

E così quello che, per tanti anni, è stato un vero e proprio punto di riferimento per i reggini, è rimasto chiuso per qualche settimana per apportare qualche modifica.

Il Dolce Capriccio che, presto apparirà ai vostri occhi ancor più bello, ancor più accogliente, è un’attività di famiglia che si sviluppa da una meticolosa ricerca delle materie prime più eccellenti e genuine; prestando la massima attenzione alle nuove tendenze e innovazioni rispettando e mantenendo, però, le tradizioni e metodologie della pasticceria artigianale.

La dedizione, l’altissima qualità dei prodotti, la professionalità ma sopratutto l’amore e la passione per il proprio lavoro di Pino e Melina hanno fatto del “Dolce Capriccio” una fantastica realtà. I due imprenditori reggini invitano la comunità a scoprire il loro nuovo bar.

“Tutto ciò è stato reso possibile grazie ai tantissimi clienti che ogni giorno scelgono il nostro locale, la nostra professionalità e la nostra qualità”.

QUANDO

L’appuntamento per l’inaugurazione è per lunedì 9 dicembre a partire dalle ore 18:00. Per l’occasione i reggini potranno assaggiare le fantastiche proposte dei loro pasticceri preferiti (sia dolci che salate) e godere di momenti di relax grazie all’intrattenimento ed alla musica previsti per l’evento.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Bar Dolce Capriccio Viale Europa, 83

Pagina Facebook

Instagram

3488984899