La Farmacia Pellicanò Reggio BIC presenta la stagione 2024-2025: “Il roster più forte mai avuto”

L'On. Francesco Cannizzaro ha anticipato novità gestionali molto importanti per il club reggino

Si è svolta oggi, presso il ristorante “Le Vie del Gusto”, la presentazione ufficiale della stagione 2024-2025 del campionato di Serie A di basket in carrozzina della Farmacia Pellicanò Reggio Bic, alla presenza delle istituzioni locali e di importanti rappresentanti del mondo dello sport.

Sono intervenuti l’Onorevole Francesco Cannizzaro, Ernesto Siclari, Garante Regionale per le persone con Disabilità, Giovanni Latella, delegato allo sport della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Antonello Scagliola, Presidente del CIP Calabria, Amelia Cugliandro, nella qualità di delegato FIPIC Calabria, e Ilaria D’Anna, presidente della Reggio Calabria BIC.



L’incontro – dibattito è stato moderato è stato affidato al Giornalista Giovanni Mafrici, voce della Reggio Calabria sportiva e Direttore di Rac.



Parole di conforto e vicinanza da parte di tutte le Istituzioni presenti:

l’Onorevole Cannizzaro, inoltre, ha anticipato novità gestionali molto importanti per il club, dimostrandosi, ancora una volta, un motore trainante a servizio dello sport calabrese e dei colori amaranto.

Amelia Cugliandro ha portato i saluti del Presidente FIPIC, Fernando Zappile,da sempre vicino alla realtà amaranto.



La Reggio BIC anche quest’anno avrà come “Title Sponsor” la Farmacia Pellicanò, un simbolo di stabilità e di legami forti, che conferma la partnership con la squadra e il suo impegno sociale.



Coach Antonio Cugliandro ha descritto il roster come “il più forte mai” realizzato dalla Reggio BIC e ha espresso ottimismo per l’imminente stagione.



Ha sottolineato la necessità di supporto dai media, esortando a raccontare la storia della squadra non solo come un team sportivo, ma come una realtà sociale che rappresenta la città. “Il nostro obiettivo comune è l’accesso ai playoff!”, ha dichiarato Cugliandro.



Il roster era presente al completo, eccezion fatta per l’azzurro Ivan Messina che, oggi, scenderà in campo in occasione del Memorial Gaetano Gebbia di Ragusa con la nazionale azzurra.

Ilaria D’Anna, presidente e giocatrice della squadra, ha evidenziato l’importanza del nuovo approccio della squadra e la sinergia tra i compagni.



Ha infine augurato buona fortuna al team per la nuova stagione.

Il Roster della Stagione 2024-2025:

Zeljko Likic

Wallace Carvalho

Georgi Ivanov

Joakim Blomquist

Cristiano “Juninho” Clemente

Ilaria D’Anna

Matteo Gabotti

Walter DeHorta

Pongsakorn Sripirom “Baz”

Ivan Messina

Inoltre, è stata annunciata una sorpresa in arrivo per la squadra, che si attende possa avere un impatto positivo sulla stagione.

Reggio Bic ha ricordato che è ancora possibile sottoscrivere la “Tessera Socio Sostenitore”. La tessera, disponibile al costo di € 30,00, può essere acquistata sul sito ufficiale www.reggiobic.it o direttamente durante le partite casalinghe.

La Reggio BIC inizierà la sua avventura nel campionato il 12 ottobre, affrontando la Briantea Cantù.

Le istituzioni locali hanno confermato il loro sostegno e la prossima Eurocup si svolgerà nuovamente a Reggio Calabria, dopo il successo della scorsa edizione.



In conclusione, il nuovo inizio della Farmacia Pellicanò Reggio BIC promette di essere un capitolo entusiasmante, ricco di sfide e opportunità per il basket in carrozzina nella nostra regione.